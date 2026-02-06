Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року

"У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких - на території РФ: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку", - розповів він.

За словами Сирського, ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон.

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)