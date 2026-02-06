RU

Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года

Фото: Александр Сирский (пресс-служба Генерального Штаба ВСУ)
Автор: Ірина Глухова

В прошлом году украинские военные осуществили три наступательные операции, две из которых проходили на территории России - в Белгородской и Курской областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

Читайте также: Четверть всех боев на фронте - это украинское наступление, - Сирский

"В 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции, две из которых - на территории РФ: в Белгородской области и в Курской области. Третья операция состоялась на Добропольском направлении", - рассказал он.

По словам Сырского, эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)

 

Другие заявления Сырского

Также главнокомандующий ВСУ заявил, что Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия.

"На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении", - пояснил он.

Кроме того, Сырский оценил количество оккупационных войск и обратил внимание на положительную деталь.

А еще главком назвал длину линии активных боевых. Он отметил, что российские оккупанты наступают по всей линии фронта с разной интенсивностью. Активная зона достигает 1200 км, а кол-зона - 15-20 км вглубь.

Также генерал сделал заявление о мобилизации в Украине. По его словам, в 2025 году территориальные центры комплектования (ТЦК) обеспечили около 90 процентов от всей мобилизации военных в ряды ВСУ.

