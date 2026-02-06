Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года

"В 2025 году Силы обороны Украины провели три наступательные операции, две из которых - на территории РФ: в Белгородской области и в Курской области. Третья операция состоялась на Добропольском направлении", - рассказал он.

По словам Сырского, эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)