Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень

"Російський агресор зазнає значних втрат, проте не полишає своїх планів щодо захоплення України", - повідомив головком.

Завдання ЗСУ

Він підкреслив, що головні завдання Сил оборони - нищити ворога, зупиняти його просування, завдавати уражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати небо над містами й селищами.

Сирський наголосив, що українські війська щомісяця підбивають підсумки бойової роботи, аналізують результати та вдосконалюють тактику ведення бойових дій.

За його словами, це дозволяє підвищувати ефективність та враховувати досвід на всіх рівнях управління.

Наступ росіян та звільнення територій

Він також зазначив, що зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії майже по всій лінії фронту протяжністю близько 1200 км.

Найінтенсивніші бої протягом місяця точилися на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, у березні українські війська відновили контроль над майже 50 кв. км території, раніше окупованої противником.

Сирський підкреслив, що Україна протидіє чисельній перевазі ворога якістю ведення бойових дій, змушуючи противника діяти за українськими умовами та відкладати виконання поставлених завдань.

Удари по Росії

Окремо він повідомив про продовження ударів по об’єктах на території Росії, які забезпечують військову інфраструктуру окупантів.

За березень засобами Deep Strike уражено 76 цілей, серед яких 15 об’єктів нафтопереробної промисловості.

Також головнокомандувач заслухав доповіді щодо мобілізації та рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного облаштування оборонних рубежів і підтримання боєздатності підрозділів.