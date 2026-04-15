Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март

"Российский агрессор несет значительные потери, однако не оставляет своих планов по захвату Украины", - сообщил главком.

Задачи ВСУ

Он подчеркнул, что главные задачи Сил обороны - уничтожать врага, останавливать его продвижение, наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, оберегать небо над городами и поселками.

Сырский отметил, что украинские войска ежемесячно подводят итоги боевой работы, анализируют результаты и совершенствуют тактику ведения боевых действий.

По его словам, это позволяет повышать эффективность и учитывать опыт на всех уровнях управления.

Наступление россиян и освобождение территорий

Он также отметил, что с изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия почти по всей линии фронта протяженностью около 1200 км.

Самые интенсивные бои в течение месяца шли на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

"Должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону", - подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, в марте украинские войска восстановили контроль над почти 50 кв. км территории, ранее оккупированной противником.

Сырский подчеркнул, что Украина противодействует численному превосходству врага качеством ведения боевых действий, заставляя противника действовать по украинским условиям и откладывать выполнение поставленных задач.

Удары по России

Отдельно он сообщил о продолжении ударов по объектам на территории России, которые обеспечивают военную инфраструктуру оккупантов.

За март средствами Deep Strike поражено 76 целей, среди которых 15 объектов нефтеперерабатывающей промышленности.

Также главнокомандующий заслушал доклады по мобилизации и рекрутингу, логистическому обеспечению, фортификационному обустройству оборонительных рубежей и поддержанию боеспособности подразделений.