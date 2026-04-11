РФ намагається переламати хід війни: Сирський назвав цілі ЗСУ
Росіяни попри великі втрати намагаються переламати хід бойових дій. Українські захисники завдають ворогу максимальних втрат та виснажують ворога.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Під час чергової робочої поїздки до Південної операційної зони провів зустріч із командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів, залучених до виконання бойових завдань із відсічі збройній агресії РФ", - заявив Сирський.
За його словами, під час зустрічей головну увагу приділили злагодженню та поліпшенню взаємодії у смугах відповідальності, та скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони.
Він також підкреслив, що російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі.
"Наші цілі незмінні – завдавати противнику максимальних втрат з метою його виснаження, звільнення українських територій, збереження життів наших воїнів", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Ситуація на фронті та втрати ворога
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.
Так, російська армія тільки за березень втратила понад 35 тисяч солдатів. Величезну кількість ворожих солдатів було знешкоджено за допомогою дронів.
Варто зазначити, що наразі співвідношення застосування ударних дронів в українських військ та росіян 1,3 до 1, перевага на боці ЗСУ.