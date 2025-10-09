Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу

Сирський розповів, що під час робочої поїздки провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління на Добропільському напрямку. Він заслухав доповіді про поточну обстановку і виконання завдань.

Генерал також поспілкувався з командирами підрозділів, які займаються пошуком і знищенням російських диверсантів та окремих груп окупантів в оточенні.

"Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донбасу, 212,9 кв. км - зачищено від диверсантів", - зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, він з'ясував проблемні питання і потреби українського наступального угруповання та віддав розпорядження.

Генерал пообіцяв, що українська оборона і в майбутньому буде активною.

Також триває робота над посиленням оборони на Покровському напрямку. Йдеться про поліпшення логістики, захист доріг і критичної інфраструктури.