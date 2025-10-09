Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления

Сырский рассказал, что в ходе рабочей поездки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления на Добропольском направлении. Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении задач.

Генерал также пообщался с командирами подразделений, которые занимаются поиском и уничтожением российских диверсантов и отдельных групп оккупантов в окружении.

"Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км - зачищено от диверсантов", - отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, но выяснил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и отдал распоряжения.

Генерал пообещал, что украинская оборона и в будущем будет активной.

Также идет работа над усилением обороны на Покровском направлении. Речь об улучшении логистики, защите дорог и критической инфраструктуры.