Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 30 ударів дронами: як РФ атакувала Україну цієї ночі

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 10:07
Понад 30 ударів дронами: як РФ атакувала Україну цієї ночі Ілюстративне фото: були зафіксовані удари на 6 локаціях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Атака України здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.

Атака повітряного простору досі триває, в небі лишається декілька ворожих цілей.

Понад 30 ударів дронами: як РФ атакувала Україну цієї ночіФото: 53 безпілотники вдалось збити/подавити (t.me/kpszsu)

Обстріл України в ніч на 2 жовтня

Російські війська завдали удару по значній частині енергетики України ввечері 1 жовтня. В результаті без електропостачання лишилась низка населених пунктів та міст.

Також через російські удари по енергетиці Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту, втім наразі електропостачання відновили.

Ще цієї ночі ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, а потяги прямували із затримками.

РБК-Україна повідомляло також, як в ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок ударів в одному з районів постраждала людина, було зафіксовано пожежу в непрацюючому санаторії.

Російські загарбники продовжують завдавати повітряних ударів дронами-камікадзе по населених пунктах України.

