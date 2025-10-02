Понад 30 ударів дронами: як РФ атакувала Україну цієї ночі
У ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Атака України здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Міллерово.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.
Атака повітряного простору досі триває, в небі лишається декілька ворожих цілей.
Фото: 53 безпілотники вдалось збити/подавити (t.me/kpszsu)
Обстріл України в ніч на 2 жовтня
Російські війська завдали удару по значній частині енергетики України ввечері 1 жовтня. В результаті без електропостачання лишилась низка населених пунктів та міст.
Також через російські удари по енергетиці Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту, втім наразі електропостачання відновили.
Ще цієї ночі ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, а потяги прямували із затримками.
РБК-Україна повідомляло також, як в ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок ударів в одному з районів постраждала людина, було зафіксовано пожежу в непрацюючому санаторії.
Російські загарбники продовжують завдавати повітряних ударів дронами-камікадзе по населених пунктах України.