Росія знизила активність ДРГ на прикордонні, у ворога зараз інша задача, - ДПСУ
Росія зменшила активність своїх диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Там в окупантів зараз інша задача.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - сказав Демченко.
Водночас він наголосив, що загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп зберігається.
"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - зазначив речник ДПСУ.
Загроза з Білорусі
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.
Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території.
Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, наразі немає ознак наземного вторгнення з Білорусі.
Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України.
Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка через чергові звинувачення Мінська у нібито польотах українських дронів.
Він закликав диктатора "не лізти в очі" Україні та попередив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей на території Білорусі.
Своєю чергою Лукашенко виступив із погрозами на адресу України. Він заявив про готовність завдати удару у відповідь по одній "дуже серйозній" цілі.