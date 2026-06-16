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Сырский приказал усилить северную границу: появились подробности

11:05 16.06.2026 Вт
2 мин
Главнокомандующий ВСУ назвал главный приоритет для северной границы Украины
aimg Елена Чупровская
Сырский приказал усилить северную границу: появились подробности Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
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Украина усиливает защиту границы на северном направлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский провел совещание по вопросу резервов и принял решение об усилении обороны на северной границе. По итогам совещания основной упор сделан на беспилотники.

Новые подразделения на север

Для защиты северной границы принято решение сформировать новые подразделения беспилотных систем. Их оснастят необходимым вооружением и техникой.

В то же время подразделения, которые уже действуют в этом направлении, продолжат наращивать свои возможности.

Сырский заслушал доклады о восстановлении боеспособности частей после боевых задач и обеспечении их новым оружием и техникой.

"Обеспечение подразделений всем необходимым остается одним из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул он.

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Отдельное внимание на совещании уделили развитию сержантского корпуса.

"Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим", - отметил Сырский.

По его словам, будущие командиры должны выходить прежде всего из числа тех воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами и авторитетом среди собратьев.

Кроме того, принято решение существенно расширить в их составе беспилотный компонент.

"Это позволит существенно повысить способности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности", - говорится в сообщении.

Между тем на границе с Россией отмечается снижение активности диверсионно-разведывательных групп. По данным ГПСУ, враг сейчас сосредоточился на другой задаче - создании буферной зоны силами пехоты, а не на диверсиях.

Как сообщало РБК-Украина, ГПСУ не исключает провокаций со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей. Пресс-секретарь службы Андрей Демченко напомнил, что подобные сценарии уже реализовывались в 2022 году.

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