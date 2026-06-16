Сырский приказал усилить северную границу: появились подробности

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский провел совещание по вопросу резервов и принял решение об усилении обороны на северной границе. По итогам совещания основной упор сделан на беспилотники.

Новые подразделения на север

Для защиты северной границы принято решение сформировать новые подразделения беспилотных систем. Их оснастят необходимым вооружением и техникой.

В то же время подразделения, которые уже действуют в этом направлении, продолжат наращивать свои возможности.

Сырский заслушал доклады о восстановлении боеспособности частей после боевых задач и обеспечении их новым оружием и техникой.

"Обеспечение подразделений всем необходимым остается одним из наших ключевых приоритетов", - подчеркнул он.

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Отдельное внимание на совещании уделили развитию сержантского корпуса.

"Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим", - отметил Сырский.

По его словам, будущие командиры должны выходить прежде всего из числа тех воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами и авторитетом среди собратьев.

Кроме того, принято решение существенно расширить в их составе беспилотный компонент.

"Это позволит существенно повысить способности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности", - говорится в сообщении.