Сирський: Курська операція досягла більшості поставлених цілей
Курська операція ЗСУ, яка триває вже дев'ять місяців, досягла більшості цілей. Завдяки їй вдалось не допустити ворожої наступальної кампанії в Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За словами Сирського, під час робочої поїздки він нагородив бійців, які відзначилися у ході Курської операції
"Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - додав він.
Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що одним із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на території Курської області є 225-й окремий штурмовий полк.
"Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - заявив Сирський.
Курська операція
Сили оборони розпочали наступ у Курській області на початку серпня 2024-го. Бійці з перших днів успішно просунулись вперед і взяли під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Восени російські військові намагалися провести наступ у Курській області, проте, як зазначають західні ЗМІ, він провалився.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на кінець квітня, втрати ворога на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб.
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