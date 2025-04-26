Боротьба триває. Генштаб назвав втрати росіян та корейців за час Курської операції

Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

особового складу - 62,4 тисячі осіб,

із них безповоротні - 25,2 тисячі,

санітарні - 36,2 тисячі.

В Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.

"Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів", - додали військові.

Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.