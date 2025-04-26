Боротьба триває. Генштаб назвав втрати росіян та корейців за час Курської операції
Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:
- особового складу - 62,4 тисячі осіб,
- із них безповоротні - 25,2 тисячі,
- санітарні - 36,2 тисячі.
В Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.
"Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів", - додали військові.
Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.
Бої в Курській області
Нагадаємо, що операція Сил оборони України в Курській області була розпочата 6 серпня 2024 року і триває вже понад вісім місяців.
Українські військові з перших днів наступу успішно просунулись вперед і взяли під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Восени минулого року російські війська намагалися провести наступ у Курській області, проте, як зазначають західні ЗМІ, він провалився.
Останніми місяцями росіяни провели кілька активних спроб витіснити українські сили з регіону. Тому ЗСУ були змушені відійти на більш вигідні позиції. У зв'язку з цим, Україна також втратила контроль над російським містом Суджа.
Водночас, від початку місяця Російська Федерація почала все частіше поширювати чутки про нібито оточення українських воїнів у Курській області. Пропагандисти, зокрема, публікували фейкове відео з бійцями ЗСУ.
Сьогодні у російського диктатора Володимира Путіна навіть заявили про нібито "звільнення" Курської області, однак, за даними Генштабу, оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині досі триває.
Детальніше про заяву українських військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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