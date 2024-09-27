Росіяни планували великий наступ в Курській області, але він провалився, - Bild

Російські військові планували здійснити великий наступ в Курській області. Однак він обернувся крахом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, російський диктатор Володимир Путін у середині серпня зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області.

Утім, російський контрнаступ затягнувся. Видання зауважило, що лише 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Кореневого. Незабаром у Кремлі заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території.

Однак і ця мета поки що здається ілюзорною.