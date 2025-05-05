Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей

Курская операция ВСУ, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства целей. Благодаря ей удалось не допустить вражеской наступательной кампании в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, во время рабочей поездки он наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции

"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из подразделений, которое эффективно выполнило определенные задачи на территории Курской области является 225-й отдельный штурмовой полк.

"Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды - за образцовую стойкость, мужество, героизм", - заявил Сырский.