Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей
Курская операция ВСУ, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства целей. Благодаря ей удалось не допустить вражеской наступательной кампании в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По словам Сырского, во время рабочей поездки он наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции
"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - добавил он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из подразделений, которое эффективно выполнило определенные задачи на территории Курской области является 225-й отдельный штурмовой полк.
"Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды - за образцовую стойкость, мужество, героизм", - заявил Сырский.
Курская операция
Силы обороны начали наступление в Курской области в начале августа 2024-го. Бойцы с первых дней успешно продвинулись вперед и взяли под контроль более сотни населенных пунктов, включая город Суджа.
Осенью российские военные пытались провести наступление в Курской области, однако, как отмечают западные СМИ, оно провалилось.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на конец апреля, потери врага на Курском направлении достигли более 60 тысяч человек.
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