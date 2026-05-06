Сирський ініціює підвищення виплат військовим інструкторам

Перевірка навчальних підрозділів

Головнокомандувач ЗСУ відвідав навчальні підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ. Він ознайомився з умовами проживання, матеріально-технічною базою та організацією підготовки.

За словами Сирського, загальний рівень занять є високим. Інструкторський склад має реальний бойовий досвід, а сама підготовка постійно адаптується до змін у тактиці сучасного бою.

Під час перевірки військовослужбовці успішно знешкодили навчальний FPV-дрон за лічені секунди. Це демонструє ефективність підготовки щодо протидії ударним безпілотникам.

Посилення інструкторської ланки

Під час наради за участю представників Сил оборони обговорили проблемні питання системи підготовки. Окрему увагу приділили доукомплектуванню інструкторських посад.

Для контролю якості навчальних програм у першому кварталі 2026 року працювали 35 експертних груп. Крім того, триває підготовка інструкторів в Україні та за кордоном.

"Фаховий інструктор - це підготовлений солдат. А підготовлений солдат - це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", - наголосив Сирський.

Військове керівництво планує порушити питання підвищення грошового забезпечення інструкторів перед Міністерством оборони.