Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам

Проверка учебных подразделений

Главнокомандующий ВСУ посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск. Он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.

По словам Сырского, общий уровень занятий является высоким. Инструкторский состав имеет реальный боевой опыт, а сама подготовка постоянно адаптируется к изменениям в тактике современного боя.

Во время проверки военнослужащие успешно обезвредили учебный FPV-дрон за считанные секунды. Это демонстрирует эффективность подготовки по противодействию ударным беспилотникам.

Усиление инструкторского звена

Во время совещания с участием представителей Сил обороны обсудили проблемные вопросы системы подготовки. Особое внимание уделили доукомплектованию инструкторских должностей.

Для контроля качества учебных программ в первом квартале 2026 года работали 35 экспертных групп. Кроме того, продолжается подготовка инструкторов в Украине и за рубежом.

Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy)

"Профессиональный инструктор - это подготовленный солдат. А подготовленный солдат - это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", - подчеркнул Сырский.

Военное руководство планирует поднять вопрос повышения денежного обеспечения инструкторов перед Министерством обороны.