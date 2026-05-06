Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам

В Украине планируют обновить систему подготовки военных и существенно усилить роль инструкторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Главнокомандующий ВСУ посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск. Он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.
По словам Сырского, общий уровень занятий является высоким. Инструкторский состав имеет реальный боевой опыт, а сама подготовка постоянно адаптируется к изменениям в тактике современного боя.
Во время проверки военнослужащие успешно обезвредили учебный FPV-дрон за считанные секунды. Это демонстрирует эффективность подготовки по противодействию ударным беспилотникам.
Во время совещания с участием представителей Сил обороны обсудили проблемные вопросы системы подготовки. Особое внимание уделили доукомплектованию инструкторских должностей.
Для контроля качества учебных программ в первом квартале 2026 года работали 35 экспертных групп. Кроме того, продолжается подготовка инструкторов в Украине и за рубежом.
"Профессиональный инструктор - это подготовленный солдат. А подготовленный солдат - это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", - подчеркнул Сырский.
Военное руководство планирует поднять вопрос повышения денежного обеспечения инструкторов перед Министерством обороны.
Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем пехоты и отметил, что главной задачей украинской армии является максимальное сохранение жизней бойцов.
По его словам, этого результата удается достигать благодаря широкому использованию современных технологий и эффективной выучке.
Кроме того, для улучшения условий службы и сохранения боеспособности подразделений, ранее главком подписал приказ о новых правилах ротаций. Согласно этому документу, военные на передовой будут находиться не более 2 месяцев с последующей обязательной заменой.
Подробнее о том, как работают новые правила ротаций, сколько бойцы теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов, читайте в нашем материале.
В контексте текущих изменений вопрос материального и денежного обеспечения инструкторов, которые готовят личный состав, рассматривается как важный шаг для повышения мотивации и сохранения качественного кадрового потенциала армии.