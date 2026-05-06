Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам

17:51 06.05.2026 Ср
2 мин
Главнокомандующий ВСУ отметил важность профессиональных инструкторов
aimg Сергей Козачук
Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy)

В Украине планируют обновить систему подготовки военных и существенно усилить роль инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Проверка учебных подразделений

Главнокомандующий ВСУ посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск. Он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.

По словам Сырского, общий уровень занятий является высоким. Инструкторский состав имеет реальный боевой опыт, а сама подготовка постоянно адаптируется к изменениям в тактике современного боя.

Во время проверки военнослужащие успешно обезвредили учебный FPV-дрон за считанные секунды. Это демонстрирует эффективность подготовки по противодействию ударным беспилотникам.

Усиление инструкторского звена

Во время совещания с участием представителей Сил обороны обсудили проблемные вопросы системы подготовки. Особое внимание уделили доукомплектованию инструкторских должностей.

Для контроля качества учебных программ в первом квартале 2026 года работали 35 экспертных групп. Кроме того, продолжается подготовка инструкторов в Украине и за рубежом.

Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy)

"Профессиональный инструктор - это подготовленный солдат. А подготовленный солдат - это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", - подчеркнул Сырский.

Военное руководство планирует поднять вопрос повышения денежного обеспечения инструкторов перед Министерством обороны.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем пехоты и отметил, что главной задачей украинской армии является максимальное сохранение жизней бойцов.

По его словам, этого результата удается достигать благодаря широкому использованию современных технологий и эффективной выучке.

Кроме того, для улучшения условий службы и сохранения боеспособности подразделений, ранее главком подписал приказ о новых правилах ротаций. Согласно этому документу, военные на передовой будут находиться не более 2 месяцев с последующей обязательной заменой.

В контексте текущих изменений вопрос материального и денежного обеспечения инструкторов, которые готовят личный состав, рассматривается как важный шаг для повышения мотивации и сохранения качественного кадрового потенциала армии.

