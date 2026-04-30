Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації

Відтепер перебування військовослужбовців на позиціях має тривати не більше 2 місяців із подальшою обов’язковою ротацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, в умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій.

Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - зазначив головком.

Він наголосив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Ротації повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення - невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗСУ. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", - зазначив Сирський.