Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації

09:36 30.04.2026 Чт
Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів
aimg Тетяна Степанова
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)

Відтепер перебування військовослужбовців на позиціях має тривати не більше 2 місяців із подальшою обов’язковою ротацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, в умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій.

Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.

"З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї", - зазначив головком.

Він наголосив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Ротації повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

  • проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;
  • своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення - невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗСУ. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", - зазначив Сирський.

Ротації на передовій та скандал навколо 14-ї ОМБр

Нагадаємо, раніше війський омбудсмен Ольга Решетилова запропонувала обмежити терміни перебування військових на передовій

За її словами, після 40 днів на позиції військовим стає байдуже, виживуть вони чи ні. Тому таке їх тривале перебування на позиції не можна вважати ефективним.

Ця заява пролунала після скандалу навколо бійців 14-ї ОМБр, рідні яких заявляють про критичні умови на позиціях. Інформація про нестачу їжі та води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу. Результат - звільнення топкомандирів.

Детальніше про про гучний скандал у 14-й ОМБр - у матеріалі РБК-Україна.

