Сирський про 155 бригаду: поступово набуває визначених бойових спроможностей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком зазначив, що перевірив Покровський напрямок фронту, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. Під час роботи на командних пунктах Сирський заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення.

Головком додав, що приділив окрему увагу 155 окремій механізованій бригаді.

"Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців", - повідомив головком.

Сирський також подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення вищезазначеної військової частини.

Фото: Сирський перевірив Покровський напрямок (facebook.com/CinCAFofUkraine)