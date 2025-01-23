Сырский о 155 бригаде: постепенно приобретает определенные боевые возможности
Недавно сформированная 155 отдельная механизированная бригада находится на Покровском направлении фронта. Бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Главком отметил, что проверил Покровское направление фронта, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия. Во время работы на командных пунктах Сырский заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению.
Главком добавил, что уделил особое внимание 155 отдельной механизированной бригаде.
"Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", - сообщил главком.
Сырский также поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.
Фото: Сырский проверил Покровское направление (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Скандал со 155 ОМБр
Напомним, ранее в сети разгорелся скандал с участием бойцов 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Сообщалось о ненадлежащем формировании и обеспечении новосозданной 155 бригады, а также о массовом дезертирстве и СОЧ, в частности во время обучения во Франции.
На фоне этих сообщений главком ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155 бригаду. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый взял под личный контроль ситуацию. Он отметил, что ищет новых командиров, а несмотря на ненадлежащее формирование, бригада заняла полосу фронта.
На этой неделе стало известно о задержании бывшего командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина. Следствие отмечает, что во время его командования самовольное оставление части бойцами приобрело массовый характер. В частности, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.
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