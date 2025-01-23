Сырский о 155 бригаде: постепенно приобретает определенные боевые возможности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главком отметил, что проверил Покровское направление фронта, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия. Во время работы на командных пунктах Сырский заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению.

Главком добавил, что уделил особое внимание 155 отдельной механизированной бригаде.

"Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", - сообщил главком.

Сырский также поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.

Фото: Сырский проверил Покровское направление (facebook.com/CinCAFofUkraine)