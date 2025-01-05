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Сирський доручив посилити 155 бригаду

Україна , Неділя 05 січня 2025 16:10
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Сирський доручив посилити 155 бригаду Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155 окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. Правоохоронці розслідують випадки дезертирства та СЗЧ у бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома в Facebook.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби щодо використання дронів на фронті. Він зазначив, що окрему увагу приділили нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади.

Головком також обговорив з командирами "проблемні питання", які необхідно вирішити, і зазначив, віддав всі необхідні розпорядження.

Скандал зі 155 бригадою

Днями у мережі заявили про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади.

Зазначалося, що нібито 1700 військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади залишили службу. Зокрема, нібито були факти втечі бійців з навчання у Франції.

У ДБР заявили, що слідство "вивчає факти, викладені у ЗМІ", відкривши кримінальні справи за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Дрони для українських військ

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні минулого року українські військові уразили понад 54 тисячі цілей противника завдяки дронам. Він також наголосив, що спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

Президент Володимир Зеленський доручив за рік виробити 30 тисяч дронів з великим радіусом дії.

Додамо, що українські розробники під час повномасштабної війни значно наростили виробництво дронів. Йдеться не лише про безпілотники , які вражають цілі з повітря, але й про морські дрони.

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Збройні сили України Дрони Олександр Сирський
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