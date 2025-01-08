Командувач Сухопутних військ доповів, як вирішується ситуація зі 155 ОМБр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерал-майора Михайла Драпатого.

Командувач зазначив, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади з іноземним партнером відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців. Він наголосив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною.

"Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних військ", - відзначив Драпатий.

За словами командувача, попри всі складнощі, бригада зайняла смугу фронту, де перебуває менше місяця, виконує бойові завдання, тримає позиції.

Новому командиру бригади надається підтримка Сухопутних військ. Новоствореній 155 бригаді шукають командирів, охочих закликають звертатися за електронною адресою: 155bde@mil.ua.

Драпатий також прокоментував ситуацію з СЗЧ у бригаді. Він зазначив, що "ситуація непроста", а головний виклик - низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми.

Для бійців 155 155 ОМБр імені Анни Київської створили гарячу лінію 0800-500-410 (після прослуховування - цифра 5). Вона працює з 09:00 до 18:00 щоденно.