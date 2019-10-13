Сирийские курды грозят хуже охранять тюрьмы с боевиками ИГИЛ

Сирийские курды заявили, что если наступление турецких войск продолжится, они больше не будут уделять первостепенное внимание охране тюрем, где содержатся боевики группировки "Исламское государство". Об этом в телевизионном обращении заявил один из лидеров курдов Редур Кселил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По его словам, бои с турецкими войсками на границе Сирии мешают Сирийским демократическим силам охранять места заключения боевиков ИГИЛ.

"Охрана тюрем ИГИЛ больше не приоритет. Те, кого волнует охрана заключенных, могут прийти и найти решение. Курдские силы направились на защиту наших городов и наших людей", - заявил Кселил.

Он предупредил, что турецкая операция дает ИГИЛ возможность снова собрать силы.

"Оно ("Исламское государство". - Ред.) возродилось и сформировало ячейки в Камышлы и Хасаке", - заявил Кселил.

По данным курдов, в семи тюрьмах содержится в общей сложности более 12 тысяч боевиков, подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ. По меньшей мере 4 тысячи из них - иностранные граждане.

О точном местоположении этих тюрем не сообщается, однако считается, что некоторые их них находятся недалеко от турецкой границы.

Два лагеря - Родж и Айн-Исса - где содержатся члены семей боевиков ИГИЛ, находятся внутри "зоны безопасности".

В пятницу курдские представители сообщили о том, что обсуждают возможность эвакуации лагеря Айн-Исса после того, как он попал под артиллерийский обстрел.

Турция заявляет, что возьмет на себя ответственность за узников ИГИЛ, если обнаружит таковых во время своего наступления.

Напомним, по данным курдских сил, в результате обстрелов турецких военных на северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали 5 террористов ИГИЛ.

Как сообщало РБК-Украина, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Также сообщалось, что во время обстрелов турецкой армии в Сирии погибли 8 мирных жителей. 20 человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии. Американский лидер требовал от Турции следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

Согласно последней информации, Турция в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

Ранее Турция заявляла, что в ходе операции против курдов в Сирии захватила 20 населенных пунктов. Также Минобороны Турции заявляло, что были ликвидированы 415 террористов.