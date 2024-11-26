Ізраїльська авіація вдарила по контрабандних маршрутах поставок зброї "Хезболла"

Ввечері 25 листопада військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по маршрутах уздовж сирійсько-ліванського кордону, що використовуються для контрабандної передачі зброї терористичній організації "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що атаки стали продовженням аналогічних операцій останніх тижнів, спрямованих проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні.

"Це ще один крок у постійних зусиллях ізраїльської армії з послаблення потенціалу підрозділу 4400 "Хезболли", який відповідає за контрабанду зброї, що використовується в терористичних нападах на ізраїльське цивільне населення та сили ЦАХАЛу", - йдеться у повідомленні.

В армії Ізраїлю також зазначили, що за підтримки сирійського режиму, "Хезболла" продовжує систематично використовувати цивільну інфраструктуру для своєї терористичної діяльності.

Удари по командних центрах терористів

Крім того, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по командних центрах терористів і центрах управління Виконавчої ради "Хезболли". Військові атакували на основі розвідданих по двох командних центрах ради та декількох інших командних центрах.

Ударів було завдано для послаблення здатності Ради керувати, підтримувати і допомагати терористичній діяльності "Хезболли", а також зашкодити їхнім зусиллям з відновлення терористичного потенціалу.

"Ці удари є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу з ліквідації військового потенціалу "Хезболли". ЦАХАЛ продовжуватиме діяти, щоб послабити здатність "Хезболли" здійснювати напади на Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

В ЦАХАЛ зазначили, що "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри в цивільних районах, використовуючи цивільне населення Лівану як живий щит.

І додали, що перед нанесенням удару було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи збір попередніх розвідувальних даних, використання повітряного спостереження і завчасне попередження цивільного населення в цьому районі.