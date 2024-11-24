Бойовики "Хезболли" вдарили ракетами по Тель-Авіву, є постраждалі

За даними ізраїльських військових, внаслідок терористичної атаки біля Тель-Авіва були зруйновані або підпалені будинки. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

За словами військових, внаслідок прямого попадання у квартал "будинки згоріли і перетворилися на руїни". На оприлюднених Reuters відео видно, як вибухнув снаряд, що врізався у дах будівлі в північному ізраїльському місті Нахарія.

Крім того, на півночі Ізраїлю чоловік у віці 60 років отримав осколкове поранення в живіт під час роботи у полі в районі Кфар-Блюм. Він отримав серйозні поранення і був доставлений на лікування в лікарню "Зів" у Цфаті, повідомляє служба швидкої допомоги Маген Давид Адом (MDA).

У Хайфі двоє чоловіків віком близько п'ятдесяти років отримали легкі осколкові поранення під час ракетного обстрілу північного портового міста, повідомляє MDA, і ще одна людина отримала лікування від гострої тривоги. Обстріл також пошкодив житловий будинок у цьому районі.

Раніше в неділю близько 7:30 ранку внаслідок ракетного обстрілу Західної Галілеї осколковими пораненнями була легко поранена жінка віком близько 50 років.

ЦАХАЛ заявила, що за останню добу "Хезболла" випустила по Ізраїлю 240 ракет, багато з яких були перехоплені, а сирени лунали на більшій частині території країни. Щонайменше чотири людини були поранені уламками.

Удар ракети також завдав шкоди заводу в північному місті Маалот-Таршиха.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час ранкової атаки було випущено близько 30 ракет і безпілотників, частина з яких була перехоплена засобами ППО.

Військові заявили, що два безпілотники були перехоплені і "були зроблені додаткові спроби перехоплення", але не уточнили, скільки з них, ймовірно, розбилися. У повідомленні йдеться, що інцидент закінчився без негайних повідомлень про поранення внаслідок падіння безпілотників.

За кілька хвилин у містах на північ від Тель-Авіва, зокрема в Нетанії та Герцлії, заревіли ракетні сирени.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що в бік центру країни з Лівану було випущено шість ракет, п'ять з яких були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Шоста ракета впала на відкриту місцевість, хоча негайних повідомлень про поранення або пошкодження не надходило.

Близько 13:00 по центральній частині Ізраїлю був випущений другий шквал з восьми ракет, одна з яких впала в місті Петах-Тіква, а інша - в сільськогосподарській громаді Рінатія.

Увечері центральна частина Ізраїлю знову стала мішенню для обстрілу: було випущено кілька ракет, деякі з них були перехоплені, а інші впали на відкритій місцевості.

Після обстрілу в Петах-Тікві лікарня «Маген Давид Адом» повідомила, що надавала допомогу 70-річній жінці, яка страждала від вдихання диму, спричиненого автомобілем, що загорівся внаслідок зіткнення. За його словами, стан жінки був середнього ступеня тяжкості.

За словами медиків, ще кілька людей отримували допомогу від гострої тривоги і незначних травм, отриманих під час бігу до укриття.

Удар по Бейруту

Ракетна атака "Хезболли" сталася після удару ізраїльських військових по об'єктах бойовиків у південному Бейруті по командних центрах, "умисно вбудованих між цивільними будівлями". Внаслідок удару були зруйновані два багатоквартирних будинки.

"Хезболла" пообіцяла відповісти на атаки на Бейрут ударом по Тель-Авіву і заявила, що запустила високоточні ракети по двох військових об'єктах в ізраїльській столиці та поблизу нього.

Обстріл бойовиків стався після потужного ізраїльського авіаудару, внаслідок якого напередодні в Бейруті загинуло щонайменше 29 осіб.