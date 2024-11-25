Ізраїль дав попередню згоду на припинення вогню у Лівані, - ЗМІ

Ізраїль попередньо дав згоду на припинення вогню у Лівані та схвалив головні засади спільної пропозиції зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz та Ynet.

Пропозиція вміщує три етапи.

Перемир'я, після якого "Хезболла" виведе свої сили на північ від річки Літані.

Виведення ізраїльських військ із південного Лівану.

Переговори Ізраїлю та Лівану про демаркацію спірних прикордонних територій.

Контроль за припиненням вогню буде покладений на міжнародний орган на чолі зі США.

Ізраїль очікує на листа з Вашингтону з підтвердженням його права на військові дії, якщо "Хезболла" порушить умови перемир'я, навіть попри відсутність дій з боку ліванських військових та міжнародних сил.

Тим часом посередник від США Амос Хохштейн попередив обидві сторони про готовність припинити свою місію, якщо вони найближчим часом не погодяться на угоду, що лежить на столі переговорів.