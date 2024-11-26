Израильская авиация ударила по контрабандным маршрутам поставок оружия "Хезболле"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что атаки стали продолжением аналогичных операций последних недель, направленных против контрабандных маршрутов сирийского режима в этом регионе.

"Это еще один шаг в постоянных усилиях израильской армии по ослаблению потенциала подразделения 4400 "Хезболлы", который отвечает за контрабанду оружия, используемого в террористических нападениях на израильское гражданское население и силы ЦАХАЛа", - говорится в сообщении.

В армии Израиля также отметили, что при поддержке сирийского режима, "Хезболла" продолжает систематически использовать гражданскую инфраструктуру для своей террористической деятельности.

Удары по командным центрам террористов

Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам террористов и центрам управления Исполнительного совета "Хезболлы". Военные атаковали на основе разведданных по двум командным центрам совета и нескольким другим командным центрам.

Удары были нанесены для ослабления способности Совета управлять, поддерживать и помогать террористической деятельности "Хезболлы", а также повредить их усилиям по восстановлению террористического потенциала.

"Эти удары являются частью постоянных усилий ЦАХАЛа по ликвидации военного потенциала "Хезболлы". ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" совершать нападения на Израиль", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры в гражданских районах, используя гражданское население Ливана как живой щит.

И добавили, что перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая сбор предварительных разведывательных данных, использование воздушного наблюдения и заблаговременное предупреждение гражданского населения в этом районе.