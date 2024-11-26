Байден і Макрон оголосять про перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters

Президенти Сполучених Штатів Джо Байден та Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла". В Ізраїлі не всі задоволені проектом угоди про перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у Вашингтоні заявив, що "ми близькі" (до заключення угоди. - ред.). Однак, за його словами, "нічого не робиться, доки не буде зроблено все".

Французьке головування зазначило, що переговори про припинення вогню досягли суттєвого прогресу. В Єрусалимі високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив агентству, що уряд Ізраїлю збереться у вівторок, 26 листопада, щоб схвалити угоду про перемир'я з "Хезболлою".

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди. Натомість високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Reuters, що Кабінет міністрів Ізраїлю у вівторок планує затвердити текст угоди.

Раніше ізраїльські чиновники заявили, що угода про припинення війни наближається, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Два високопоставлених ліванських чиновники висловили стриманий оптимізм, навіть попри те, що Ізраїль продовжує обстріли з авіації, а "Хезболла" - ракетні удари.

Серйозні перешкоди подолано

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що уряд країни збереже здатність завдати удару по південному Лівану за будь-якої угоди. При тому, що ліванський уряд раніше висловлювався проти формулювання, яке надавало б Ізраїлю таке право.

У Бейруті заступник спікера парламенту Лівану Еліас Бу Сааб заявив агентству, що не залишилося "жодних серйозних перешкод" для початку реалізації запропонованого США режиму припинення вогню з Ізраїлем, "якщо тільки Нетаньягу не передумає".

Він зазначив, що ця пропозиція передбачає виведення ізраїльських військ з південного Лівану та розгортання протягом 60 днів регулярної ліванської армії у прикордонному регіоні, який довгий час був оплотом "Хезболли".

За словами Сааба, питання про те, хто буде контролювати дотримання режиму припинення вогню, було вирішене за останні 24 години. Цим займеться комітет з п'яти країн під головуванням США. Одна з цих країн - Франція.

Обережний скептицизм

Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена наголошувала на дипломатичних засобах припинення конфлікту в Лівані, навіть попри тотальну заморозку всіх переговорів щодо припинення паралельної війни у Секторі Газа.

Дипломатія щодо Лівану зосереджена на відновленні режиму припинення вогню, заснованій на Резолюції Ради Безпеки ООН 1701, що поклала край останній великій війні між Ізраїлем та угрупованням у 2006 році.

Резолюція вимагає від "Хезболли" відвести своїх бойовиків приблизно на 30 км від ізраїльського кордону, за річку Літані, а від регулярної ліванської армії - увійти в прикордонний регіон.

Ізраїль та "Хезболла" звинувачували один одного в тому, що не змогли виконати цю угоду в минулому. Тель-Авів заявляє, що нове перемир'я має дозволити йому завдати удару по всіх бойовиках і зброї "Хезболли", які залишаються на південь від річки.

Агентство також повідомляє, що угода може виявити розколи в правому уряді Беньяміна Нетаньягу. Ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що Ізраїлю слід продовжувати війну до "абсолютної перемоги". Звертаючись до Нетаньягу, він сказав: "Ще не пізно зупинити цю угоду!"

На півночі Ізраїлю кілька мерів прикордонних міст висловили незадоволення перспективами припинення вогню. Вони побоюються, що положення про моніторинг не завадять "Хезболлі" відновити свої позиції у прикордонному регіоні.

Додамо, що проект угоди про припинення вогню 14 листопада уряду Лівану передала посол США Ліза Джонсон.