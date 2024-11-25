Ізраїль завтра може схвалити припинення вогню у Лівані, - ЗМІ

Ізраїльська влада вже завтра, 25 листопада, розгляне питання припинення вогню з бойовиками "Хезболли" в Лівані. Відповідну угоду може бути затверджено найближчими днями.

За інформацією The Times of Israel, завтра о 17:30 у штаб-квартирі ЦАХАЛ у Тель-Авіві пройде засідання кабінету національної безпеки Ізраїлю, на якому мають обговорити припинення вогню. Воно триватиме щонайменше до 21:00.

При цьому, як пише The Jerusalem Post, президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон завтра можуть оголосити про 60-денне припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

За даними джерела видання, Ізраїль все ще має зауваження щодо деяких деталей, які будуть передані ліванському уряду сьогодні.

При цьому журналісти уточнюють, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже "загалом" схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою".

У свою чергу заступник спікера парламенту Лівану Еліас Бу Сааб заявив у коментарі Reuters, що "не залишилося серйозних перешкод" для початку реалізації запропонованого США 60-денного припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

За словами Бу Сааба, пропозиція включає виведення ізраїльських військ з південної частини Лівану, а також розміщення там регулярних ліванський військ.

Як зазначив заступник спікера парламенту Лівану, спірним було питання про те, хто стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню.

Примітно, що до комітету входитиме і Франція, навіть незважаючи на те, що країна пообіцяла виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.