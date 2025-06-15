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Сирія, Йорданія та Ірак закрили небо після удару по Хайфі

Ізраїль, Неділя 15 червня 2025 00:44
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Сирія, Йорданія та Ірак закрили небо після удару по Хайфі Фото: країни поруч з Ізраїлем закрили небо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відразу кілька країн, що розташовані між Ізраїлем та Іраном оголосили про закриття свого повітряного простору. Це відбулось після того, як іранські ракети вразили ізраїльське місто Хайфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Сирія, Йорданія та Ірак оголосили про закриття свого повітряного простору після того, як іранські ракети вразили Хайфу.

Видання зауважує, що у Лівані рейси були скасовані після того, як іранські снаряди були помічені в небі Бейрута.

Сирія, Йорданія та Ірак закрили небо після удару по ХайфіФото: розташування країн (google.com/maps)

Атака на Хайфу

Надвечір 14 червня, Іран продовжив хвилю ракетних ударів по Ізраїлю.

Внаслідок останніх ударів у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення. Серед них і Хайфа.

Війна між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС здійснили масштабну повітряну операцію проти іранських військових і ядерних об'єктів, завдавши ударів по більш ніж 100 цілях.

Вчора, 14 червня, стало відомо, що під час обстрілу Тегерана було знищено 20 високопосадовців іранського командування, а також кількох науковців, задіяних у ядерній програмі.

У відповідь надвечір 13 червня Іран випустив по території Ізраїлю 150 балістичних ракет. Як наслідок в Тель-Авіві та інших містах були зафіксовані масштабні руйнування, постраждали десятки мирних жителів.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, військова операція Ізраїлю проти Ірану має тривати 14 днів.

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