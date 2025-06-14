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Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет: є загиблі та багато поранених

Субота 14 червня 2025 09:15
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Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет: є загиблі та багато поранених Фото: Іран атакував Ізраїль ракетами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Є загиблі, десятки поранених і масштабні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jeruosalim Post.

В Ізраїлі підтверджено загибель щонайменше трьох людей після чергового масованого обстрілу з боку Ірану.

Рано-вранці в суботу померла жінка, яка напередодні отримала критичні поранення від уламків ракети.

За даними ізраїльських служб, ще двоє осіб загинули внаслідок прямого влучення в житловий район у центральній частині країни.

Атака сталася у п’ятницю ввечері, коли по всьому Ізраїлю пролунали сирени тривоги. Іран випустив щонайменше 150 ракет, частину з яких вдалося перехопити.

Однак у багатьох містах було зафіксовано прямі влучання - у Тель-Авіві та Рамат-Гані виникли пожежі, деякі мешканці опинилися під завалами.

Жертви та постраждалі

За повідомленням пожежно-рятувальної служби, в Тель-Авіві зафіксовано серйозні руйнування будівель, а в Рамат-Гані - пошкодження конструкцій та підтвердження про людей, які опинилися в пастці.

Медики з надали допомогу щонайменше 63 пораненим.

Серед них - жінка у віці близько 70 років, яку в критичному стані евакуювали до лікарні, ще один чоловік дістав поранення обличчя, а інша жінка - уламкове поранення середньої тяжкості.

Найбільше постраждалих надійшло до медичного центру Шиба - 26 осіб, серед них одна у критичному стані.

Ще 13 людей госпіталізовано до лікарні Белінсона та 19 до медцентру "Іхілов", з них щонайменше четверо перебувають у стані середньої тяжкості.

Що кажуть у ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що після першого залпу Іран здійснив ще одну хвилю обстрілів. За свідченнями очевидців, у небі над країною було видно масштабні перехоплення ракет.

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Ця атака стала однією з найпотужніших за весь період ескалації. Попри роботу систем протиповітряної оборони, втрати серед мирного населення зростають.

У Тель-Авіві, Рамат-Гані та інших містах працюють десятки бригад швидкої допомоги, які продовжують розбирати завали й шукати поранених. Ізраїльська влада готується до можливих повторних атак та закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 червня, ізраїльська армія атакувала Іран ракетами. У результаті ударів було уражено велику кількість військових об'єктів.

Зокрема, цілями Ізраїлю стали ядерні об'єкти Ірану. Йдеться про підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо.

Це сталося на тлі того, як США та Іран не змогли домовитися про нову ядерну угоду.

Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.

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