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Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после удара по Хайфе

Израиль, Воскресенье 15 июня 2025 00:44
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Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после удара по Хайфе Фото: страны рядом с Израилем закрыли небо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сразу несколько стран, расположенных между Израилем и Ираном объявили о закрытии своего воздушного пространства. Это произошло после того, как иранские ракеты поразили израильский город Хайфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства после того, как иранские ракеты поразили Хайфу.

Издание отмечает, что в Ливане рейсы были отменены после того, как иранские снаряды были замечены в небе Бейрута.

Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после удара по ХайфеФото: расположение стран (google.com/maps)

Атака на Хайфу

К вечеру 14 июня, Иран продолжил волну ракетных ударов по Израилю.

В результате последних ударов в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Среди них и Хайфа.

Война между Израилем и Ираном

Напомним, что в ночь на 13 июня израильские ВВС осуществили масштабную воздушную операцию против иранских военных и ядерных объектов, нанеся удары по более чем 100 целям.

Вчера, 14 июня, стало известно, что во время обстрела Тегерана были уничтожены 20 высокопоставленных чиновников иранского командования, а также несколько ученых, задействованных в ядерной программе.

В ответ вечером 13 июня Иран выпустил по территории Израиля 150 баллистических ракет. В результате в Тель-Авиве и других городах были зафиксированы масштабные разрушения, пострадали десятки мирных жителей.

Заметим, что по данным СМИ, военная операция Израиля против Ирана должна длиться 14 дней.

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Израиль Ирак Иран Война в Сирии Иордания
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