Іран атакував місто Хайфа на півночі Ізраїлю, є жертви і постраждалі

Іран продовжує нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Внаслідок останніх ударів у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YNET.

Організація "Маген Давид Адом" повідомила, що евакуювала до лікарні сім осіб у стабільному стані після того, як ракета влучила у двоповерховий будинок у місті, розташованому на схід від Хайфи.

За даними рятувальників, кількість загиблих в результаті удару іранської балістичної ракети в місті Тамра на півночі Ізраїлю зросла до трьох осіб.

Також повідомляється про жертви та постраждалих у районі ізраїльського міста Хайфа.

Поранені 13 осіб, один із постраждалих у тяжкому стані. Кілька людей заблоковані під уламками пошкоджених будівель.

Так, внаслідок прямого влучання іранської ракети у двоповерхову будівлю в місті Тамра, загинула жінка.

Війна між Ізраїлем та Іраном

Через відсутність прогресу в переговорах щодо ядерної програми, між Ізраїлем та Іраном спалахнув прямий військовий конфлікт.

У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС здійснили масштабну повітряну операцію проти іранських військових і ядерних об'єктів, завдавши ударів по більш ніж 100 цілях. Під час обстрілу Тегерана було знищено 20 високопосадовців іранського командування, а також кількох науковців, задіяних у ядерній програмі.

У відповідь Іран випустив по території Ізраїлю 150 балістичних ракет. Внаслідок обстрілу в Тель-Авіві та інших містах зафіксовані масштабні руйнування, постраждали десятки мирних жителів.

Збройні сили Ізраїлю та Ірану продовжують обмінюватися ракетними ударами з перервами.

Увечері 14 червня Іран знову масовано вдарив ракетами по ізраїльській території.

За даними ЗМІ, військова операція Ізраїлю проти Ірану має тривати 14 днів.

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