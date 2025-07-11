ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сину Патрушева оголосили підозру за викрадення зерна з України на мільярди

П'ятниця 11 липня 2025 10:08
UA EN RU
Сину Патрушева оголосили підозру за викрадення зерна з України на мільярди Фото: Микола Патрушев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева звинуватили в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Йому заочного оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Деталі справи

У СБУ нагадали, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева - одного з найвпливовіших діячів російського режиму, який упродовж 25 років керував спершу ФСБ, згодом Радою безпеки РФ, а нині працює помічником російського диктатора Володимира Путіна.

За даними відомства, саме Патрушев-старший лобіював призначення свого сина спочатку міністром сільського господарства, а згодом - віцепрем’єром РФ.

Отримавши повноваження в агросекторі, Дмитро Патрушев безпосередньо організував схему розграбування українських агропідприємств.

Сину Патрушева оголосили підозру за викрадення зерна з України на мільярди

Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення за координації Патрушева -"молодшого" загарбники вивезли понад 4 мільйони тонн зернових культур із захоплених районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Загальна сума викраденого оцінюється в понад 23 мільярди гривень.

"У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - розповіли в СБУ.

Що загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Кремль
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом