Сину Патрушева оголосили підозру за викрадення зерна з України на мільярди

Заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева звинуватили в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих територій України. Йому заочного оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Деталі справи У СБУ нагадали, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева - одного з найвпливовіших діячів російського режиму, який упродовж 25 років керував спершу ФСБ, згодом Радою безпеки РФ, а нині працює помічником російського диктатора Володимира Путіна. За даними відомства, саме Патрушев-старший лобіював призначення свого сина спочатку міністром сільського господарства, а згодом - віцепрем’єром РФ. Отримавши повноваження в агросекторі, Дмитро Патрушев безпосередньо організував схему розграбування українських агропідприємств. Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення за координації Патрушева -"молодшого" загарбники вивезли понад 4 мільйони тонн зернових культур із захоплених районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Загальна сума викраденого оцінюється в понад 23 мільярди гривень. "У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару", - розповіли в СБУ. Що загрожує На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). "Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.