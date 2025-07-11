Сыну Патрушева объявили подозрение за похищение зерна из Украины на миллиарды

Заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева обвинили в организации массового похищения зерна с временно оккупированных территорий Украины. Ему заочного объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

В СБУ напомнили, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева - одного из самых влиятельных деятелей российского режима, который в течение 25 лет руководил сначала ФСБ, впоследствии Советом безопасности РФ, а ныне работает помощником российского диктатора Владимира Путина.

По данным ведомства, именно Патрушев-старший лоббировал назначение своего сына сначала министром сельского хозяйства, а впоследствии - вице-премьером РФ.

Получив полномочия в агросекторе, Дмитрий Патрушев непосредственно организовал схему разграбления украинских агропредприятий.

Как установило расследование, с начала полномасштабного вторжения при координации Патрушева - "младшего" захватчики вывезли более 4 миллионов тонн зерновых культур из захваченных районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Общая сумма похищенного оценивается в более 23 миллиардов гривен.

"В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" РФ в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара", - рассказали в СБУ.

Что грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавили в СБУ.