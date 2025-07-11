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Сыну Патрушева объявили подозрение за похищение зерна из Украины на миллиарды

Пятница 11 июля 2025 10:08
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Сыну Патрушева объявили подозрение за похищение зерна из Украины на миллиарды Фото: Николай Патрушев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева обвинили в организации массового похищения зерна с временно оккупированных территорий Украины. Ему заочного объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

В СБУ напомнили, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева - одного из самых влиятельных деятелей российского режима, который в течение 25 лет руководил сначала ФСБ, впоследствии Советом безопасности РФ, а ныне работает помощником российского диктатора Владимира Путина.

По данным ведомства, именно Патрушев-старший лоббировал назначение своего сына сначала министром сельского хозяйства, а впоследствии - вице-премьером РФ.

Получив полномочия в агросекторе, Дмитрий Патрушев непосредственно организовал схему разграбления украинских агропредприятий.

Сыну Патрушева объявили подозрение за похищение зерна из Украины на миллиарды

Как установило расследование, с начала полномасштабного вторжения при координации Патрушева - "младшего" захватчики вывезли более 4 миллионов тонн зерновых культур из захваченных районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Общая сумма похищенного оценивается в более 23 миллиардов гривен.

"В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" РФ в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара", - рассказали в СБУ.

Что грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавили в СБУ.

Россия ворует украинское зерно

Напомним, в Черном море задержали судно, которое под чужим флагом незаконно вывозило пшеницу из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.

Ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран. В частности, захватчики наладили новый логистический маршрут - аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области в Каспийское море, а дальше в Иран.

В начале года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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