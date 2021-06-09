В Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты

Власти Синцзяно-Уйгурского автономного округа отдали распоряжение о немедленном прекращении деятельности майнеров. Требование связано с майским заявлением властей о необходимости борьбы с майнингом и криптотрейдингом.

Об этом сообщает The Block .

На ее территории находятся предприятия по добыче и использованию угля, включая угольные электростанции и промышленные фабрики. Это привлекает майнеров за счет дешевой и доступной электроэнергии.

В конце мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование добычи криптовалют и торговли ими.