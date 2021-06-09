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В Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты

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Синьцзян, Среда 09 июня 2021 14:53
В Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты Фото: в китайском округе запретили майнинг (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Синцзяно-Уйгурского автономного округа отдали распоряжение о немедленном прекращении деятельности майнеров. Требование связано с майским заявлением властей о необходимости борьбы с майнингом и криптотрейдингом.

Об этом сообщает The Block.

На ее территории находятся предприятия по добыче и использованию угля, включая угольные электростанции и промышленные фабрики. Это привлекает майнеров за счет дешевой и доступной электроэнергии.

В конце мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование добычи криптовалют и торговли ими.

Напомним, СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанции.

Отметим, Киберполиция Украниы выступает за легализацию криптовалют.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

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