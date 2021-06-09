В Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты
Власти Синцзяно-Уйгурского автономного округа отдали распоряжение о немедленном прекращении деятельности майнеров. Требование связано с майским заявлением властей о необходимости борьбы с майнингом и криптотрейдингом.
Об этом сообщает The Block.
На ее территории находятся предприятия по добыче и использованию угля, включая угольные электростанции и промышленные фабрики. Это привлекает майнеров за счет дешевой и доступной электроэнергии.
В конце мая вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование добычи криптовалют и торговли ими.
Напомним, СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанции.
Отметим, Киберполиция Украниы выступает за легализацию криптовалют.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".