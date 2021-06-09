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СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанции

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Днепропетровская область, Среда 09 июня 2021 11:45
СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанции Фото: СБУ разоблачила "добытчиков" криптовалюты (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили "добытчиков" криптовалюти, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Это создало угрозу для критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они не просто похищали электроэнергию, но и создать угрозу для критической инфраструктуры региона", - подчеркнули в Службе безопасности.

Задокументировано, что за 3 месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли только прямой ущерб более чем на 2 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

При этом для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу системы учета. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойной поставкой электроэнергии населению и предприятиям.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

  • более 350 единиц оборудования для генерации криптовалют;
  • специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в Украине заговорили о возможности легализации криптовалют. На территории страны ситуация с "майнерами" никоим образом сейчас не регулируется.

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