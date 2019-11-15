В Тернопольской области майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"

Фото: обнаруженная ферма по майнингу криптовалюты (cfts.org.ua)

Майнинговую ферму обнаружили в помещении на Львовской железной дороге

Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с силовиками нашел на Львовской железной дороге майнинговую ферму криптовалюты, работавшую на электроэнергии компании. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на ЦТС.

Как сообщили в департаменте компании, ее организовали сотрудники филиала "Укрзализныци". Сумма убытков оценивается в один миллион гривен.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - один миллион гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещены.

Материалы проверки направили в Тернопольское отделение полиции. По результатам проверки возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее премьер-министр Украина Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время правительство примет ряд кадровых решений в руководстве "Укрзализныци".

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначит на новогодние праздники 35 дополнительных поездов. За период праздников компания перевезет почти полмиллиона пассажиров.