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У Сіньцзяні заборонили майнінг криптовалюти

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Сіньцзян, Середа 09 червня 2021 14:53
У Сіньцзяні заборонили майнінг криптовалюти Фото: у китайському окрузі заборонили майнінг (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Сінцзяно-Уйгурського автономного округу віддала розпорядження про негайне припинення діяльності майнерів. Вимога пов'язана з травневою заявою влади про необхідність боротьби з майнінгом і кріптотрейдингом.

Про це повідомляє The Block.

На її території знаходяться підприємства з видобутку і використання вугілля, включаючи вугільні електростанції і промислові фабрики. Це приваблює майнерів за рахунок дешевої і доступної електроенергії.

Наприкінці травня віце-прем'єр державної ради КНР Лю Хе закликав посилити регулювання видобутку криптовалют і торгівлі ними.

Нагадаємо, СБУ викрила "добувачів" криптовалюти, які під'єдналися до електропідстанції.

Зазначимо, Кіберполіція Украни виступає за легалізацію криптовалют.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці".

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