ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киберполиция выступает за легализацию криптовалют. Поможет находить преступников

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 09:31
Киберполиция выступает за легализацию криптовалют. Поможет находить преступников Фото: Киберполиция хочет легализацию криптовалют (freepik)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине заговорили о возможности легализации криптовалют. На территории страны ситуация с "майнерами" вообще никак не регулируется.

Об этом глава департамента киберполиции Александр Гринчак рассказал в интервью для РБК-Украина.

По его словам, начиная от убийств, вымогательств, угонов и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой. Разве что кроме незаконного использования торговых знаков и нарушения авторских прав.

"Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой. К сожалению, весь теневой рынок ею пользуется", - рассказал он.

Напомним, в Кривом Роге разоблачили ферму майнинга криптовалют. Организаторы незаконно подключались к электросетям, в том числе к коммунальным. Открыто уголовное производство.

Отметим, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

Кроме того, в Черкассах правоохранители разоблачили и пресекли деятельность пророссийской ботофермы. Ботоферма занималась дестабилизацией ситуации в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Недвижимость валюта
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций