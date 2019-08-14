Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Фото: в Украине ожидаются дожди (facebook.com/ukrgmc.official)

В западных, северных и Винницкой областях сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

Погода в Украине 14 августа резко ухудшится, на западе и севере страны ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как сообщается, в западных, северных и Винницкой областях сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Ухудшение погоды произошло из-за перемещения активного атмосферного фронта из Центральной Европы.

В частности, сегодня в течение суток на западе Украины значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с . Также сегодня в западных областях снижение дневной температуры до +20+25.

Напомним, РБК-Украина, ссылаясь на данные синоптика Наталки Диденко, писало, что завтра в Киеве существенно ухудшится погода. Температура воздуха упадет до +23+24.

Отметим, что вчера был самый жаркий день на этой неделе. Температура воздуха во всех областях поднялась до +30+35.

Также синоптики сообщали, что сегодня в Украине также будет жарко. В Днепровской, Луганской и Николаевской областях температура поднимется до +34. На западе и частично в центре будут дожди. На востоке - переменная облачность. В столице также ожидается ухудшение погодных условий.