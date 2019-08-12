Сегодня в Украине будет жарко и преимущественно без осадков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве жарко и облачно, днем до +30

Погода в Украине 12 августа будет жаркой и преимущественно без осадков, дожди возможны лишь местами на западе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Украине

Так, по прогнозу украинских синоптиков, в понедельник дождливая погода отступит и начнет возвращаться жара. Небольшие дожди возможны только во Львовской и Волынской областях, на остальной территории - облачно с прояснением. Средняя температура по Украине днем будет колебаться от +30 до +32, ночью местами опустится до +13. Жарко будет в Закарпатской области, там термометры покажут до +34.

В Крыму также будет сухо и жарко, днем температура будет колебаться от +30 до +32, ночью от +16 до +18.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем будет облачно и жарко, днем ожидается температура воздуха от +28 до +30, ночью от +16 до +18. Осадков в понедельник не прогнозируется, ветер южный, 3-8 м/сек.