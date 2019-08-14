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На востоке Украины сегодня жара достигнет +34

Новости » Общество    14.08.2019 - 08:00
На востоке Украины сегодня жара достигнет +34
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных и центральных областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 14 августа остается прохладной в западных областях, а на востоке страны температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе и севере страны сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +24+28, ночью ожидается +16+16. В восточных и центральных областях 14 августа переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +31+34, ночью ожидается 15+19.

На востоке Украины сегодня жара достигнет +34

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха днем достигнет +32+34, ночью ожидается +17+19. В Крыму и Крымской области температура воздуха днем достигнет +32+34, ночью ожидается +17+19, переменная облачность.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +18+20.

На востоке Украины сегодня жара достигнет +34

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