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Синоптики попереджають про погіршення погоди

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 08:30
Синоптики попереджають про погіршення погоди
Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

У західних, північних та Вінницькій областях сьогодні очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с

Погода в Україні 14 серпня різко погіршиться, на заході та півночі країни очікуються дощі, грози та сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як повідомляється, у західних, північних та Вінницькій областях сьогодні очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Погіршення погоди сталось через переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи.

Зокрема, сьогодні протягом доби на заході України значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с . Також сьогодні у західних областях зниження денної температури до +20+25.

Нагадаємо, РБК-Україна, посилаючись на дані синоптика Наталки Діденко, писало, що завтра у Києві суттєво погіршиться погода. Температура повітря впаде до +23+24.

Зазначимо, що вчора був найспекотніший день на цьому тижні. Температура повітря у всіх областях піднялась до +30+35.

Також синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні також буде спекотно. У Дніпровській, Луганській та Миколаївській областях температура підніметься до +34. На заході країни та частково в центрі будуть дощі. На сході - мінлива хмарність. У столиці також очікується погіршення погодніх умов.

Через зливи в Києві гідрослужби працюють в посиленому режимі Синоптик попередила про суттєве зниження температури у Києві
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