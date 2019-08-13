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Синоптик предупредила о существенном снижении температуры в Киеве

Новости » Общество    13.08.2019 - 12:34
Синоптик предупредила о существенном снижении температуры в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра, на Маковея, в столице еще будет жарко

Погода в Киеве 15 августа существенно ухудшится, температура воздуха упадет до +23+24. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В частности, по прогнозу синоптика, завтра, на Маковея, в столице еще будет жарко. Температура воздуха днем достигнет +30. Возможен дождь.

"15-го августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов", - написала она.

Напомним, сегодня самая жаркая погода на этой неделе в Украине. Температура воздуха 13 августа в большинстве областей составляет 30+35.

Отметим, что сегодня днем и завтра в течение суток на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/сек . Также 14 августа в западных областях снижение дневной температуры до +20+25 (на +5+10). Причина - перемещения активного атмосферного фронта из Центральной Европы.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве июль был необычно холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.

Завтра в Украине жара достигнет +35 Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
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