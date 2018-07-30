Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западной Украине

На Прикарпатье и Закарпатье 30 июля также ожидаются сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях с градом 30 июля на Прикарпатье и Закарпатье. В результате ливней ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,3-1,2 м над текущими уровнями, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в результате сильных и очень сильных дождей, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,2 м над уровнями.



Также сообщается, что местами возможно начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

"При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 30 июля 2018 года на западе и севере Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что на Прикарпатье и Закарпатье на протяжении дня, 30 июля, ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с.

Ранее также сообщалось, что непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов.

В результате осложнения погодных условий-града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач по состоянию на утро 28 июля было обесточено 141 населенный пункт в 4 областях. В частности, в Полтавской - 82, Черкасской - 27, Запорожской - 24, Черниговской - 8 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.