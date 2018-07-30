Синоптики предупреждают о грозах и граде на западной Украине

Также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

На Прикарпатье и Закарпатье на протяжении дня, 30 июля, ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в течение 30 июля на Прикарпатье и Закарпатье грозы, местами сильные дожди, град.

Также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 30 июля 2018 года на западе и севере Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

Кроме того, ранее в Укргидрометцентре предупредили о сильных дождях с градом 29-30 июля на Прикарпатье и Закарпатье. Как сообщалось, в результате ливней ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5 - 1,5 м над текущими уровнями.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов.

В результате осложнения погодных условий-града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач по состоянию на утро 28 июля было обесточено 141 населенный пункт в 4 областях. В частности, в Полтавской - 82, Черкасской - 27, Запорожской - 24, Черниговской - 8 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.