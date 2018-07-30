Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках на західній Україні

На Прикарпатті та Закарпатті 30 липня також очікуються сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про грози і сильні дощі з градом 30 липня на Прикарпатті та Закарпатті. В результаті злив очікується поновлення підйому рівнів води на 0,3-1,2 м над поточними рівнями, йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, в результаті сильних та дуже сильних дощів, на річках басейнів Прута та Сіреті очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,2 м над рівнями.

Також повідомляється, що місцями можливе початкове затоплення сільськогосподарських угідь.

"При сильних зливах можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 30 липня 2018 року на заході і півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що на Прикарпатті та Закарпатті впродовж дня, 30 липня, очікуються грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Раніше також повідомлялося, що негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів.

В результаті ускладнення погодних умов-граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач станом на ранок 28 липня було знеструмлено 141 населений пункт в 4 областях. Зокрема, в Полтавській - 82, Черкаській - 27, Запорізькій - 24, Чернігівській - 8 населених пунктів. До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.