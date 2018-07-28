Негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів

Новини Надзвичайні події 28.07.2018 - 08:19
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Населені пункти знеструмлено в чотирьох областях України

Станом на ранок 28 липня в Україні знеструмлено понад 140 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях. Зокрема, в Полтавській - 82, Черкаській - 27, Запорізькій - 24, Чернігівській - 8 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 28 липня 2018 року очікується гроза. В цілому, очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі, можливі підтоплення. У КМДА також відзначають, що денна температура повітря в столиці складе від +26 до +28, нічна від +17 до +19. Вітер східний, 5-10 м/с.

У КМДА нагадують основні правила поведінки при посиленні вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Завтра у Києві очікується гроза
Теги:  Гідрометцентр,  ДСНС,  обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС