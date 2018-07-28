Негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів

Населені пункти знеструмлено в чотирьох областях України

Станом на ранок 28 липня в Україні знеструмлено понад 140 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях. Зокрема, в Полтавській - 82, Черкаській - 27, Запорізькій - 24, Чернігівській - 8 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 28 липня 2018 року очікується гроза. В цілому, очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі, можливі підтоплення. У КМДА також відзначають, що денна температура повітря в столиці складе від +26 до +28, нічна від +17 до +19. Вітер східний, 5-10 м/с.

У КМДА нагадують основні правила поведінки при посиленні вітру: