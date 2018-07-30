Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +35

Новости Общество 30.07.2018 - 08:00
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 30 июля 2018 года на западе и севере Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +27 до +31 градусов, ночью до +19. На севере страны также дожди с грозами, ожидается от +28 до +31 градусов днем и до +21 ночью, в центральных областях без осадков, от +29 до +32 днем и до +21 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +30 до +34, ночью - до +21 градусов. На юге преимущественно осадков, днем от +30 до +35, ночью - до +23, в Крыму температура поднимется до +35, осадков не ожидается.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +35

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидается гроза, днем ожидается от +28 до +30 градусов тепла, ночью от +19 до +21.

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Теги:  Гидрометцентр,  дожди  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС