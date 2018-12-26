Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в некоторых областях страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

В Украине завтра, 27 декабря, в некоторых областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Синоптики прогнозируют 27 декабря небольшой, ночью в Левобережной Украине умеренный снег, в западных областях днем преимущественно дождь, в северных и центральных областях днем без существенных осадков.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от -3 до +2 градусов.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, 26 декабря 2018 в Украине снег, без осадков только на юге и местами на востоке, температура воздуха днем от -4 до +2.

Кроме того, в Украине обесточены почти 500 населенных пунктов в десяти областях. В результате осложнения погодных условий обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Днепропетровской области - 172, Полтавской - 119, Кировоградской - 68, Луганской - 47, Харьковской - 33 Черкасской - 12, Сумской - 9, Донецкой - 9, Черниговской - 8 и Николаевской - 2.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что обильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта, а также негативно сказаться на работе коммунального хозяйства.